В Башкирии компания погасила долг по зарплате в семь миллионов рублей

Факт невыплаты был выявлен гострудинспекцией в ходе внеплановой проверки.

ООО «СГК-Трубопроводстрой» не рассчиталось с сотрудниками за работу, проделанную ими в ноябре прошлого года. 419 человек в общей сложности не получили около семи миллионов рублей.

После предписания, выданного госинспектором, долг полностью погасили. Работодатель привлечен к ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба гострудинспекции в РБ.