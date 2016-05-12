Панорама Башкортостана-Новости-В Башкирии компания погасила долг по зарплате в семь миллионов рублей

В Башкирии компания погасила долг по зарплате в семь миллионов рублей

Факт невыплаты был выявлен гострудинспекцией в ходе внеплановой проверки.

ООО «СГК-Трубопроводстрой» не рассчиталось с сотрудниками за работу, проделанную ими в ноябре прошлого года. 419 человек в общей сложности не получили около семи миллионов рублей.

 

После предписания, выданного госинспектором, долг полностью погасили. Работодатель привлечен к ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба гострудинспекции в РБ. 


Автор: Максим Кротов
Три озера в Башкирии отданы в пользование на 25 лет читать далее
 
Проект цементного завода в Сибае включен в перечень приоритетных читать далее
 
За 2016 год бюджет Башкирии исполнен с профицитом читать далее
Написать комментарий
Представьтесь
e-mail
Ваш комментарий
НОВОСТИ
Ваш комментарий
Житель Башкирии предстанет перед судом за распространение детской порнографии
2016-05-12 11:39:44
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06

Панорама Башкортостана©1998-2016 При полном и частичном цитировании ссылка на обязательна.