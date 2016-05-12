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26.01.17 | 12:28 НОВОСТИ | Архив новостей
Госдолг Башкирии уменьшился на миллиард рублей
Его объем по итогам прошлого года составил 23,6 миллиарда против 24,6 по итогам 2015-го.
Снижение госдолга удалось достичь благодаря перевыполнению плана поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов. Республика таким образом в очередной раз подтвердила статус региона с низкорисковым уровнем госдолга, сообщает пресс-служба минфина региона.
За 2015-2016 годы сумма экономии по расходам на обслуживание долга составила более 0,8 млрд. рублей. Роль здесь сыграло использование механизма замещения рыночных заимствований более дешевыми в обслуживании бюджетными кредитами.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
27.01.17 11:13
В Уфимском районе организация погасила трёхмиллионный долг после вмешательства прокуратуры
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06