Панорама Башкортостана-Новости-Госдолг Башкирии уменьшился на миллиард рублей

Госдолг Башкирии уменьшился на миллиард рублей

Его объем по итогам прошлого года составил 23,6 миллиарда против 24,6 по итогам 2015-го.

Снижение госдолга удалось достичь благодаря перевыполнению плана поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов. Республика таким образом в очередной раз подтвердила статус региона с низкорисковым уровнем госдолга, сообщает пресс-служба минфина региона.

 

За 2015-2016 годы сумма экономии по расходам на обслуживание долга составила более 0,8 млрд. рублей. Роль здесь сыграло использование механизма замещения рыночных заимствований более дешевыми в обслуживании бюджетными кредитами.


Автор: Максим Кротов
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