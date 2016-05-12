В Уфимском районе организация погасила трёхмиллионный долг после вмешательства прокуратуры

До этого общая сумма задолженности учебно-опытного хозяйства «Миловское» Башкирского аграрного университета составляла 5,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Более пяти миллионов рублей 46 сельхозрабочих не получили за работу, проделанную в прошлом году. В связи с этим в суд были направлены заявления о принудительном взыскании долга.

По инициативе прокурора района руководитель хозяйства дважды привлекался к административной ответственности и был оштрафован на 20 тысяч рублей. Кроме того организована доследственная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. На данный момент организация выплатила 3,2 миллиона рублей просроченного заработка.