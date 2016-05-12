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В Башкирии дети учились в школе с протекающей крышей

Нарушения в ходе проверки выявила прокуратура Краснокамского района.

В школе села Новонагаево протекала крыша, из-за чего в кабинетах отсырели потолки и стены, обваливалась штукатурка. Кроме того, в здании не работала пожарная сигнализация, была повреждена электропроводка, а эвакуационные выходы из столовой и спортзала заставлены школьным инвентарем.

 

После внесения представления главе райадминистрации в учебном заведении отремонтировали кровлю, восстановили работоспособность сигнализации и устранили другие нарушения. В Фонд Социальных целевых программ направлено письмо о выделении денег на реконструкцию крыши школы в текущем году.

 

Директор образовательной организации привлечен к административной ответственности по статьям «нарушение требований пожарной безопасности» и «нарушение санитарно-эпидемиологических требований», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.


Автор: Максим Кротов
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