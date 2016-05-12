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27.01.17 | 11:21 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии дети учились в школе с протекающей крышей
Нарушения в ходе проверки выявила прокуратура Краснокамского района.
В школе села Новонагаево протекала крыша, из-за чего в кабинетах отсырели потолки и стены, обваливалась штукатурка. Кроме того, в здании не работала пожарная сигнализация, была повреждена электропроводка, а эвакуационные выходы из столовой и спортзала заставлены школьным инвентарем.
После внесения представления главе райадминистрации в учебном заведении отремонтировали кровлю, восстановили работоспособность сигнализации и устранили другие нарушения. В Фонд Социальных целевых программ направлено письмо о выделении денег на реконструкцию крыши школы в текущем году.
Директор образовательной организации привлечен к административной ответственности по статьям «нарушение требований пожарной безопасности» и «нарушение санитарно-эпидемиологических требований», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
27.01.17 11:13
В Уфимском районе организация погасила трёхмиллионный долг после вмешательства прокуратуры
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06