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В Уфе реки продолжают подниматься
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В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
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Без имени 2015-02-17 22:48:06
28.01.17 | 16:26 НОВОСТИ | Архив новостей
В числе лауреатов национальной премии Бизнес-успех оказался сыродел Сирота
Более двух лет бывший программист, а ныне фермер Олег Сирота успешно развивает собственное сырное производство в Истринском районе Московской области
Успехи колоритного сыродела не остались незамеченными. Как он сообщил на собственной странице в Facebook, 24 января председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев вручил ему награду в рамках национальной премии «Бизнес-успех». Сыроварня Олега Сироты победила в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект года».
В своей записи Олег Сирота не преминул в очередной раз выразить благодарность Россельхозбанку, который во время запуска проекта, не просто пошел, а «побежал ему навстречу». Неслучайно, ныне сыроварня показывает выдающиеся результаты. Только в минувшем месяце производственный рост проекта составил 150%! Фермер сообщил, что такие результаты не могли бы стать возможными, если бы не слаженная работа трудового коллектива сыроварни. Он поблагодарил свою жену Пелагею за терпение, и сказал добрые слова в адрес вице-президента «Опоры России» Александра Бречалова, главы отечественного Минпромторга Дениса Мантурова, руководителя администрации Истринского района Андрея Дунаева, губернатора Московской области Андрея Воробьева и пр.
Автор:
НОВОСТИ
27.01.17 11:13
В Уфимском районе организация погасила трёхмиллионный долг после вмешательства прокуратуры
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06