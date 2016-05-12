В числе лауреатов национальной премии Бизнес-успех оказался сыродел Сирота

Более двух лет бывший программист, а ныне фермер Олег Сирота успешно развивает собственное сырное производство в Истринском районе Московской области

Успехи колоритного сыродела не остались незамеченными. Как он сообщил на собственной странице в Facebook, 24 января председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев вручил ему награду в рамках национальной премии «Бизнес-успех». Сыроварня Олега Сироты победила в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект года».

В своей записи Олег Сирота не преминул в очередной раз выразить благодарность Россельхозбанку, который во время запуска проекта, не просто пошел, а «побежал ему навстречу». Неслучайно, ныне сыроварня показывает выдающиеся результаты. Только в минувшем месяце производственный рост проекта составил 150%! Фермер сообщил, что такие результаты не могли бы стать возможными, если бы не слаженная работа трудового коллектива сыроварни. Он поблагодарил свою жену Пелагею за терпение, и сказал добрые слова в адрес вице-президента «Опоры России» Александра Бречалова, главы отечественного Минпромторга Дениса Мантурова, руководителя администрации Истринского района Андрея Дунаева, губернатора Московской области Андрея Воробьева и пр.

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