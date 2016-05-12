Панорама Башкортостана-Новости-Прокуратура Миякинского района добилась размещения видеонаблюдения в 12-ти школах

Прокуратура Миякинского района добилась размещения видеонаблюдения в 12-ти школах

По иску прокурора суд обязал местную администрацию установить системы видеонаблюдения на территории 18 школ и детских садов.

Согласно законодательству, образовательные учреждения должны быть оборудованы видеокамерами и каналами передачи тревожных сообщений в ОВД для соблюдения комплексной безопасности и антитеррористической защиты. Однако в прошлом году на обращение руководителей школ и детских садов чиновники дали отказ, ссылаясь на отсутствие финансирования, сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.

 

После вмешательства прокуратуры деньги нашлись и на данный момент уже 12 школ снабжены необходимой системой.


Автор: Максим Кротов
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