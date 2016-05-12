В Дёмском районе Уфы спасатели нашли двух заблудившихся лыжниц

Одна из них с просьбой о помощи обратилась в городскую службу спасения в минувшую субботу.

Девушка вместе с подругой пошли кататься на лыжах в лесу неподалеку от озера Глубокое. Углубившись в лесной массив, они потеряли ориентир и заблудились. Одна из них обратилась в службу спасения.

Сотрудники поисково-спасательного отряда в течение часа нашли девушек в трех километрах от улицы Новгородской. В медпомощи они не нуждались и сотрудники ПСО сопроводили юных лыжниц до дома, сообщает городская служба спасения.