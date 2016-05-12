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31.01.17 | 11:52 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии пресечена незаконная застройка на берегу Павловского водохранилища
Прокуратура Караидельского района предотвратила незаконное использование участка, расположенного в водоохранной зоне.
Комитет по управлению собственностью минземимущества республики выставил на торги более семи соток земли в селе Караидель и разместил информацию о проведении аукциона на право их аренды и использования для индивидуального жилищного строительства на официальном сайте torgi.gov.ru.
Участок находится в охранной зоне водохранилища, всего в 13 метрах от кромки воды, в связи с чем не мог быть предметом торгов. Застройка земли могла привести к ограничению доступа людей к берегу водоема и его загрязнению, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
После внесения представления председателю комитета об устранении нарушений, незаконные торги отменили, сотрудник комитета привлечен к дисциплинарной ответственности.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
31.01.17 11:59
В Уфе директор сети АЗС задолжал по зарплате 200 тысяч, имея в наличии более 80 миллионов
27.01.17 11:13
В Уфимском районе организация погасила трёхмиллионный долг после вмешательства прокуратуры
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06