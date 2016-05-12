В Башкирии пресечена незаконная застройка на берегу Павловского водохранилища

Прокуратура Караидельского района предотвратила незаконное использование участка, расположенного в водоохранной зоне.

Комитет по управлению собственностью минземимущества республики выставил на торги более семи соток земли в селе Караидель и разместил информацию о проведении аукциона на право их аренды и использования для индивидуального жилищного строительства на официальном сайте torgi.gov.ru.

Участок находится в охранной зоне водохранилища, всего в 13 метрах от кромки воды, в связи с чем не мог быть предметом торгов. Застройка земли могла привести к ограничению доступа людей к берегу водоема и его загрязнению, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

После внесения представления председателю комитета об устранении нарушений, незаконные торги отменили, сотрудник комитета привлечен к дисциплинарной ответственности.