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31.01.17 | 11:59 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе директор сети АЗС задолжал по зарплате 200 тысяч, имея в наличии более 80 миллионов
Центральным межрайонным следственным отделом по Уфе следственного управления СК России по РБ завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего бывшего директора ООО «Интеграл-Нефтепродукт» (сеть АЗС и АГС Интеграл), обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев» и «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев», сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.
Руководитель сети автозаправочных станций с июля по октябрь 2015 года задолжал восьми работникам более 210 тысяч рублей за проделанный ими труд. За тот же период времени по его распоряжению свыше 83 миллионов рублей были направлены на расчеты с поставщиками, более 130 тысяч выдано в подотчет и 250 тысяч возвращены по договору займа.
Под давлением собранных следствием доказательств обвиняемый полностью погасил задолженность. Уголовное дело направлено прокурору Кировского района столицы.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
31.01.17 11:59
В Уфе директор сети АЗС задолжал по зарплате 200 тысяч, имея в наличии более 80 миллионов
27.01.17 11:13
В Уфимском районе организация погасила трёхмиллионный долг после вмешательства прокуратуры
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06