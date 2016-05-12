Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе директор сети АЗС задолжал по зарплате 200 тысяч, имея в наличии более 80 миллионов

В Уфе директор сети АЗС задолжал по зарплате 200 тысяч, имея в наличии более 80 миллионов

Центральным межрайонным следственным отделом по Уфе следственного управления СК России по РБ завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего бывшего директора ООО «Интеграл-Нефтепродукт» (сеть АЗС и АГС Интеграл), обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев» и «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев», сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.

Руководитель сети автозаправочных станций с июля по октябрь 2015 года задолжал восьми работникам более 210 тысяч рублей за проделанный ими труд. За тот же период времени по его распоряжению  свыше 83 миллионов рублей были направлены на расчеты с поставщиками, более 130 тысяч выдано в подотчет и 250 тысяч возвращены по договору займа.

 

Под давлением собранных следствием доказательств обвиняемый полностью погасил задолженность. Уголовное дело направлено прокурору Кировского района столицы.


Автор: Максим Кротов
В Башкирии пресечена незаконная застройка на берегу Павловского водохранилища читать далее
 
В Дёмском районе Уфы спасатели нашли двух заблудившихся лыжниц читать далее
 
Прокуратура Миякинского района добилась размещения видеонаблюдения в 12-ти школах читать далее
Написать комментарий
Представьтесь
e-mail
Ваш комментарий
НОВОСТИ
Ваш комментарий
Житель Башкирии предстанет перед судом за распространение детской порнографии
2016-05-12 11:39:44
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06

Панорама Башкортостана©1998-2016 При полном и частичном цитировании ссылка на обязательна.