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НОВОСТИ
31.01.17 11:59
В Уфе директор сети АЗС задолжал по зарплате 200 тысяч, имея в наличии более 80 миллионов
27.01.17 11:13
В Уфимском районе организация погасила трёхмиллионный долг после вмешательства прокуратуры
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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
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Без имени 2015-02-17 22:48:06
01.02.17 | 10:56 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе стартовал конкурс на лучшее содержание дворов в зимний период
Еженедельные комиссионные объезды будут проводиться с 1 февраля по 15 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.
Критериями оценки станут своевременность и качество уборки придомовой территории, посыпка песком тротуаров и проезжей части, состояние входных групп подъездов, бельевых, детских и контейнерных площадок, состояние кровель и балконных козырьков. В учет будут браться и обращения граждан, в том числе и на «снежную почту».
По итогам осмотра комиссия назовет не только лучшие, но и оказывающие неудовлетворительные услуги управляющие организации и ТСЖ.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
31.01.17 11:59
В Уфе директор сети АЗС задолжал по зарплате 200 тысяч, имея в наличии более 80 миллионов
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06