В Уфе стартовал конкурс на лучшее содержание дворов в зимний период

Еженедельные комиссионные объезды будут проводиться с 1 февраля по 15 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Критериями оценки станут своевременность и качество уборки придомовой территории, посыпка песком тротуаров и проезжей части, состояние входных групп подъездов, бельевых, детских и контейнерных площадок, состояние кровель и балконных козырьков. В учет будут браться и обращения граждан, в том числе и на «снежную почту».

По итогам осмотра комиссия назовет не только лучшие, но и оказывающие неудовлетворительные услуги управляющие организации и ТСЖ.