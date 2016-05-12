Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе стартовал конкурс на лучшее содержание дворов в зимний период

В Уфе стартовал конкурс на лучшее содержание дворов в зимний период

Еженедельные комиссионные объезды будут проводиться с 1 февраля по 15 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Критериями оценки станут своевременность и качество уборки придомовой территории, посыпка песком тротуаров и проезжей части, состояние входных групп подъездов, бельевых, детских и контейнерных площадок, состояние кровель и балконных козырьков. В учет будут браться и обращения граждан, в том числе и на «снежную почту».

 

По итогам осмотра комиссия назовет не только лучшие, но и оказывающие неудовлетворительные услуги управляющие организации и ТСЖ.


Автор: Максим Кротов
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