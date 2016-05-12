В Уфе пройдёт «Лыжня России – 2017»

Соревнования по лыжным гонкам в рамках XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки среди жителей Октябрьского и Советского районов состоятся 11 февраля в парке культуры и отдыха «Кашкадан».

Принять участие могут команды предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений, расположенных на территории указанных районов.

Участники до 17 лет включительно допускаются при наличии допуска врача, от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Также к участию в соревнованиях допускаются лица, имеющие полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Дистанция составит 2 километра – один круг вокруг озера, сообщается на сайте городской администрации.