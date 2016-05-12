В Уфе пенсионерку, выпавшую с 9-го этажа, спас снег

Спасатели оказали женщине 1948 года рождения первую медпомощь и транспортировали ее до автомобиля медслужбы.

Вчера днем в городскую службу спасения очевидец сообщил о том, что в окне девятого этажа одного из домов по улице Менделеева стоит пожилая женщина и зовет на помощь, а из квартиры клубится дым. До того как приехали спасатели, женщину приехал навестить сын, который потушил загоревшийся в комнате диван.

Убедившись, что состояние пенсионерки в норме, спасатели уехали, однако вскоре их направили по тому же адресу. Как оказалось, пенсионерка упала с девятого этажа на козырек подъезда. Видимых травм у нее не обнаружено. По всей вероятности, удар смягчил снег, но для обследования ее направили в одну из клинических больниц города, сообщает служба спасения столицы.