Панорама Башкортостана-Новости-В Башкирии глава сельсовета предстанет перед судом за махинации с землёй

В Башкирии глава сельсовета предстанет перед судом за махинации с землёй

Прокуратура Гафурийского района инициировала возбуждение уголовного дела в отношении бывшей главы Белозерского сельсовета, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных статьями «служебный подлог» и «злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, в 2007 году глава сельсовета выдала знакомому подложную выписку из похозяйственной книги о том, что ему якобы принадлежат шесть соток земли в живописном месте рядом с озером. В итоге мужчина оформил в собственность участок и построил на нем жилой дом площадью 140 «квадратов».

 

Махинации были выявлены в ходе прокурорской проверки, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ. 


Автор: Максим Кротов
В Уфе пенсионерку, выпавшую с 9-го этажа, спас снег читать далее
 
В Уфе пройдёт «Лыжня России – 2017» читать далее
 
В Уфе стартовал конкурс на лучшее содержание дворов в зимний период читать далее
Написать комментарий
Представьтесь
e-mail
Ваш комментарий
НОВОСТИ
Ваш комментарий
Житель Башкирии предстанет перед судом за распространение детской порнографии
2016-05-12 11:39:44
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06

Панорама Башкортостана©1998-2016 При полном и частичном цитировании ссылка на обязательна.