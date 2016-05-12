В Башкирии глава сельсовета предстанет перед судом за махинации с землёй

Прокуратура Гафурийского района инициировала возбуждение уголовного дела в отношении бывшей главы Белозерского сельсовета, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных статьями «служебный подлог» и «злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, в 2007 году глава сельсовета выдала знакомому подложную выписку из похозяйственной книги о том, что ему якобы принадлежат шесть соток земли в живописном месте рядом с озером. В итоге мужчина оформил в собственность участок и построил на нем жилой дом площадью 140 «квадратов».

Махинации были выявлены в ходе прокурорской проверки, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.