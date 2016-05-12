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02.02.17 | 12:47 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии глава сельсовета предстанет перед судом за махинации с землёй
Прокуратура Гафурийского района инициировала возбуждение уголовного дела в отношении бывшей главы Белозерского сельсовета, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных статьями «служебный подлог» и «злоупотребление должностными полномочиями».
По версии следствия, в 2007 году глава сельсовета выдала знакомому подложную выписку из похозяйственной книги о том, что ему якобы принадлежат шесть соток земли в живописном месте рядом с озером. В итоге мужчина оформил в собственность участок и построил на нем жилой дом площадью 140 «квадратов».
Махинации были выявлены в ходе прокурорской проверки, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
31.01.17 11:59
В Уфе директор сети АЗС задолжал по зарплате 200 тысяч, имея в наличии более 80 миллионов
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06