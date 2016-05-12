Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе управляющую компанию обязали вернуть жителям многоэтажки 450 тысяч рублей

В Уфе управляющую компанию обязали вернуть жителям многоэтажки 450 тысяч рублей

Прокуратура Советского района столицы добилась привлечения к административной ответственности сотрудника ОАО «УЖХ Советского района г.Уфы».

Управляющая организация на 12 процентов завысила тарифы за отопление жителям одного из многоквартирных домов по улице Цюрупы. Жильцы полгода переплачивали за коммунальные услуги. К примеру, жителям одной из квартир было необоснованно начислено более шести тысяч рублей. Кроме этого, компания не произвела обязательную ежегодную корректировку размера платы за отопление.

 

По результатам рассмотрения административного дела начальник отдела инженерного обеспечения оштрафован на 25 тысяч рублей. По предписанию государственного комитета по жилищному и строительному надзору республики управляющая компания выполнила перерасчет на сумму около 450 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.


Автор: Максим Кротов
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