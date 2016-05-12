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03.02.17 | 11:15 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе управляющую компанию обязали вернуть жителям многоэтажки 450 тысяч рублей
Прокуратура Советского района столицы добилась привлечения к административной ответственности сотрудника ОАО «УЖХ Советского района г.Уфы».
Управляющая организация на 12 процентов завысила тарифы за отопление жителям одного из многоквартирных домов по улице Цюрупы. Жильцы полгода переплачивали за коммунальные услуги. К примеру, жителям одной из квартир было необоснованно начислено более шести тысяч рублей. Кроме этого, компания не произвела обязательную ежегодную корректировку размера платы за отопление.
По результатам рассмотрения административного дела начальник отдела инженерного обеспечения оштрафован на 25 тысяч рублей. По предписанию государственного комитета по жилищному и строительному надзору республики управляющая компания выполнила перерасчет на сумму около 450 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
31.01.17 11:59
В Уфе директор сети АЗС задолжал по зарплате 200 тысяч, имея в наличии более 80 миллионов
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06