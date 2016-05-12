В Башкирии глава сельсовета предстанет перед судом за фальсификацию документов

Прокуратура Архангельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней главы Узунларовского сельсовета.

В марте прошлого года суд назначил местному жителю 60 часов обязательных работ за неуплату штрафов, выписанных за превышения скорости. Нарушитель попросил главу сельсовета сфальсифицировать документы об отбытии им наказания и передал за это новый цифровой фотоаппарат.

Глава в последующем передала в службу судебных приставов документы, согласно которым мужчина якобы выполнил обязательные работы. Однако в указанный период обязательных работ его в Октябрьском остановили сотрудники ГИБДД за очередное превышение скорости. Протокол о правонарушении стал доказательством по уголовному делу, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Обвиняемая признала вину, уголовное дело направлено в суд. В Совет поселения внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о лишении главы полномочий в связи с утратой доверия.