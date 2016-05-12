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06.02.17 | 10:17 НОВОСТИ | Архив новостей
Волшебное путешествие по России провели для ребят из социальных учреждений Калужской области
«В новогодний мороз их автобус привез» из Калужской области прямиком в сказку, которую подготовила многодетная мама, Миссис Москва, Кристина Колганова
Ей помогали «Центральный спортивный клуб Армии» и корпорация Ростех, а официальным партнёром сказочного мероприятия стала компания TOY.RU – всероссийская розничная сеть магазинов игрушек для детей любого возраста.
Новогоднее представление для детей из социальных учреждений Калужской области стало уже доброй традицией. Кристина не первый год патронирует приюты в Боровске и Балабанове, выступает инициатором праздников и творческих встреч. Ребята часто выезжают на спортивные, культурные и развлекательные детские мероприятия, посещают выступления и соревнования. В гости к деткам приезжают актеры, спортсмены, музыканты, стилисты, дизайнеры и другие интересные люди, которым есть что им рассказать, чему-то их научить, поддержать…
В этот раз юные гости окунулись в поучительную сказку, полную завораживающих ярких событий и волшебства, а перед новогодним представлением вместе с аниматорами поучаствовали в конкурсах и фотосессии возле новогодней елки.
Шоу буквально захватило ребят и перенесло в волшебный мир, где главный герой - юнармеец Никита - вместе со Снегурочкой отправились на поиски осколков волшебной звезды, которая из-за вмешательства темных сил, раскололась на пять частей, разлетевшихся на тысячи километров друг от друга. Герои сказки пережили невероятные приключения в разных уголках России: попали на Урал, где встретились с хозяйкой Медной горы, побывали в гостях у Батюшки-Байкала, услышали удивительные легенды от северных шаманов – Тувинского, Бурятского, Алтайского, Чукотского и Сибирского, затем оказались на Крымском побережье и спустились в глубины Черного моря, чтобы вернуть все осколки волшебной звезды. Это новогоднее шоу - путешествие по России – очень понравилось ребятам. Сказочное путешествие помогло детям ощутить, как велика и прекрасна наша страна.
В заключение праздника детки получили сладкие подарки от Деда Мороза, которые стали отличным дополнением к мягким игрушкам от компании TOY.RU, потому что TOY. RU всегда точно знает, чего хотят дети.
«Хочется сказать огромное спасибо всем неравнодушным компаниям и людям, которые ежегодно поддерживают нашу инициативу. Дети всегда рады, когда их приглашают на представления и, конечно, рады подаркам и сладким гостинцам! Именно благодаря участию наших друзей такие праздники для деток, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, становятся возможными», - поделилась Кристина Колганова после представления.
Мероприятие посетили воспитанники детских приютов «Ориентир», «Забота» и центра детского развития «Гармония».
Автор:
НОВОСТИ
06.02.17 10:17
Волшебное путешествие по России провели для ребят из социальных учреждений Калужской области
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06