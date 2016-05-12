Девять жителей Стерлитамака осуждены за организацию проституции

Верховный суд республики вынес приговор Алмазу Шарипову, Кириллу Малый, Георгию Карпову, Алексею Исаеву, Николаю Васильеву, Ирине Новиковой, Минзиле Сагитовой, Анастасии Тарасовой и Анастасии Елистратовой. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «бандитизм», «организация занятия проституцией», «вовлечение в занятие проституцией», «причинение тяжкого вреда здоровью человека», «незаконное хранение оружия», «вымогательство», «разбой», «грабеж» и «угон», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В 2015 году Шарипов организовал банду с целью взять под контроль нелегальный бизнес по оказанию интим-услуг. Вооружившись огнестрельным оружием, злоумышленники создали притоны и под угрозой насилия заставили 14 девушек продолжить заниматься проституцией. Одну из них руководитель банды избил битой, нанеся тяжкий вред здоровью.

Подельники обвиняются также в совершении более 11 преступлений, в том числе разбоев, грабежей, вымогательства и угона автомобиля. Незаконная деятельность была пресечена в июне 2015 года. Суд приговорил Шарипова, Малый и Карпова к срокам от 8,5 до 11 лет в колонии строгого режима. Остальные получили условный срок от 2 до 7,5 лет. Тарасовой и Елистратовой дополнительно назначен штраф в 30 тысяч рублей каждой.