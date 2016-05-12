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06.02.17 | 11:29 НОВОСТИ | Архив новостей
Девять жителей Стерлитамака осуждены за организацию проституции
Верховный суд республики вынес приговор Алмазу Шарипову, Кириллу Малый, Георгию Карпову, Алексею Исаеву, Николаю Васильеву, Ирине Новиковой, Минзиле Сагитовой, Анастасии Тарасовой и Анастасии Елистратовой. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «бандитизм», «организация занятия проституцией», «вовлечение в занятие проституцией», «причинение тяжкого вреда здоровью человека», «незаконное хранение оружия», «вымогательство», «разбой», «грабеж» и «угон», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
В 2015 году Шарипов организовал банду с целью взять под контроль нелегальный бизнес по оказанию интим-услуг. Вооружившись огнестрельным оружием, злоумышленники создали притоны и под угрозой насилия заставили 14 девушек продолжить заниматься проституцией. Одну из них руководитель банды избил битой, нанеся тяжкий вред здоровью.
Подельники обвиняются также в совершении более 11 преступлений, в том числе разбоев, грабежей, вымогательства и угона автомобиля. Незаконная деятельность была пресечена в июне 2015 года. Суд приговорил Шарипова, Малый и Карпова к срокам от 8,5 до 11 лет в колонии строгого режима. Остальные получили условный срок от 2 до 7,5 лет. Тарасовой и Елистратовой дополнительно назначен штраф в 30 тысяч рублей каждой.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
06.02.17 10:17
Волшебное путешествие по России провели для ребят из социальных учреждений Калужской области
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06