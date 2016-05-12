Панорама Башкортостана-Новости-Девять жителей Стерлитамака осуждены за организацию проституции

Девять жителей Стерлитамака осуждены за организацию проституции

Верховный суд республики вынес приговор Алмазу Шарипову, Кириллу Малый, Георгию Карпову, Алексею Исаеву, Николаю Васильеву, Ирине Новиковой, Минзиле Сагитовой, Анастасии Тарасовой и Анастасии Елистратовой. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «бандитизм», «организация занятия проституцией», «вовлечение в занятие проституцией», «причинение тяжкого вреда здоровью человека», «незаконное хранение оружия», «вымогательство», «разбой», «грабеж» и «угон», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В 2015 году Шарипов организовал банду с целью взять под контроль нелегальный бизнес по оказанию интим-услуг. Вооружившись огнестрельным оружием, злоумышленники создали притоны и под угрозой насилия заставили 14 девушек продолжить заниматься проституцией. Одну из них руководитель банды избил битой, нанеся тяжкий вред здоровью.

 

Подельники обвиняются также в совершении более 11 преступлений, в том числе разбоев, грабежей, вымогательства и угона автомобиля. Незаконная деятельность была пресечена в июне 2015 года. Суд приговорил Шарипова, Малый и Карпова к срокам от 8,5 до 11 лет в колонии строгого режима. Остальные получили условный срок от 2 до 7,5 лет. Тарасовой и Елистратовой дополнительно назначен штраф в 30 тысяч рублей каждой.


Автор: Максим Кротов
В Уфе под тяжестью снега промялась крыша частного дома читать далее
 
Волшебное путешествие по России провели для ребят из социальных учреждений Калужской области читать далее
 
В Башкирии глава сельсовета предстанет перед судом за фальсификацию документов читать далее
Написать комментарий
Представьтесь
e-mail
Ваш комментарий
НОВОСТИ
Ваш комментарий
Житель Башкирии предстанет перед судом за распространение детской порнографии
2016-05-12 11:39:44
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06

Панорама Башкортостана©1998-2016 При полном и частичном цитировании ссылка на обязательна.