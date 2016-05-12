|
НОВОСТИ
06.02.17 10:17
Волшебное путешествие по России провели для ребят из социальных учреждений Калужской области
31.01.17 11:59
В Уфе директор сети АЗС задолжал по зарплате 200 тысяч, имея в наличии более 80 миллионов
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
06.02.17 | 11:43 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе под тяжестью снега промялась крыша частного дома
Специалисты городских служб рекомендуют собственникам домов в период снегопадов своевременно очищать крышу, что обезопасит имущество и сведет к минимуму риски для жизни и здоровья, сообщает пресс-служба администрации Кировского района столицы.
Сегодня ранним утром под тяжестью выпавшего снега деформировалась крыша частного дома по улице Пугачева. Обошлось без пострадавших, однако теперь трое родственников хозяйки ремонтируют крышу. Муниципалитет направил к ним на помощь работников муниципального бюджетного учреждения.
Городская администрация призывает собственников частных домов принять все необходимые меры по очистке кровель от снега.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
06.02.17 10:17
Волшебное путешествие по России провели для ребят из социальных учреждений Калужской области
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06