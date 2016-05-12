В Уфе под тяжестью снега промялась крыша частного дома

Специалисты городских служб рекомендуют собственникам домов в период снегопадов своевременно очищать крышу, что обезопасит имущество и сведет к минимуму риски для жизни и здоровья, сообщает пресс-служба администрации Кировского района столицы.

Сегодня ранним утром под тяжестью выпавшего снега деформировалась крыша частного дома по улице Пугачева. Обошлось без пострадавших, однако теперь трое родственников хозяйки ремонтируют крышу. Муниципалитет направил к ним на помощь работников муниципального бюджетного учреждения.

Городская администрация призывает собственников частных домов принять все необходимые меры по очистке кровель от снега.