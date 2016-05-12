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07.02.17 | 10:14 НОВОСТИ | Архив новостей
Бывший глава Янаула предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями
Нефтекамский межрайонный следственный отдел СК России по РБ завершил расследование уголовного дела в отношении главы Янаула, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «превышение должностных полномочий», «присвоение или растрата» и «злоупотребление должностными полномочиями».
В сентябре 2012 года глава подписал акты выполненных работ по капремонту водопровода на одном из городских участков, достоверно зная, что работы не проводились. Данные действия привели к причинению ущерба бюджету на миллион рублей.
В декабре 2013 года по совету своего зама глава подписал распоряжение о надбавке ряду сотрудников, в том числе и себе, к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими гостайну. Несмотря на то, что они не имели доступа к гостайне, с января 2014 по февраль 2015 годы сумма надбавок составила 163 тысячи рублей.
Уголовное дело готовится к направлению в суд, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
06.02.17 10:17
Волшебное путешествие по России провели для ребят из социальных учреждений Калужской области
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06