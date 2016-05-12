Бывший глава Янаула предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями

Нефтекамский межрайонный следственный отдел СК России по РБ завершил расследование уголовного дела в отношении главы Янаула, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «превышение должностных полномочий», «присвоение или растрата» и «злоупотребление должностными полномочиями».

В сентябре 2012 года глава подписал акты выполненных работ по капремонту водопровода на одном из городских участков, достоверно зная, что работы не проводились. Данные действия привели к причинению ущерба бюджету на миллион рублей.

В декабре 2013 года по совету своего зама глава подписал распоряжение о надбавке ряду сотрудников, в том числе и себе, к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими гостайну. Несмотря на то, что они не имели доступа к гостайне, с января 2014 по февраль 2015 годы сумма надбавок составила 163 тысячи рублей.

Уголовное дело готовится к направлению в суд, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.