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07.02.17 | 11:09 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирия вошла в группу регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных
оценка была произведена Научно-исследовательским финансовым институтом по заказу минфина России.
Согласно рейтингу за 2016 год республика вошла в группу регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных, заняв 17-е место по России и четвертое по ПФО.
Башкирия отмечена в лидерах локальных рейтингов по реализации таких направлений оценки, как:
- «Внесение изменений в закон о бюджете» - 10 баллов из 10;
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
06.02.17 10:17
Волшебное путешествие по России провели для ребят из социальных учреждений Калужской области
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06