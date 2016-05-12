Панорама Башкортостана-Новости-Башкирия вошла в группу регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных

Башкирия вошла в группу регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных

оценка была произведена Научно-исследовательским финансовым институтом по заказу минфина России.

Согласно рейтингу за 2016 год республика вошла в группу регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных, заняв 17-е место по России и четвертое по ПФО.

 

Башкирия отмечена в лидерах локальных рейтингов по реализации таких направлений оценки, как:

 

- «Внесение изменений в закон о бюджете» - 10 баллов из 10; 


- «Промежуточная отчетность об исполнении бюджета и аналитические данные» - 22 балла из 22;


- «Проект бюджета и материалы к нему» - 21 балл из 26 максимальных (в данной номинации республика заняла 1 место в Российской Федерации по количеству баллов).


Автор: Максим Кротов
В Уфе ГУП задолжал работникам 9 миллионов рублей читать далее
 
Прокуратура обязала администрацию Уфимского района вернуть 1,2 га земли читать далее
 
Бывший глава Янаула предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями читать далее
Написать комментарий
Представьтесь
e-mail
Ваш комментарий
НОВОСТИ
Ваш комментарий
Житель Башкирии предстанет перед судом за распространение детской порнографии
2016-05-12 11:39:44
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06

Панорама Башкортостана©1998-2016 При полном и частичном цитировании ссылка на обязательна.