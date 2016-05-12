Башкирия вошла в группу регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных

оценка была произведена Научно-исследовательским финансовым институтом по заказу минфина России.

Согласно рейтингу за 2016 год республика вошла в группу регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных, заняв 17-е место по России и четвертое по ПФО.

Башкирия отмечена в лидерах локальных рейтингов по реализации таких направлений оценки, как:

- «Внесение изменений в закон о бюджете» - 10 баллов из 10;



- «Промежуточная отчетность об исполнении бюджета и аналитические данные» - 22 балла из 22;



- «Проект бюджета и материалы к нему» - 21 балл из 26 максимальных (в данной номинации республика заняла 1 место в Российской Федерации по количеству баллов).