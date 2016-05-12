Прокуратура обязала администрацию Уфимского района вернуть 1,2 га земли

Нарушения в деятельности местных чиновников были выявлены после поступления в ведомство коллективного обращения лиц, имеющих право на льготное получение земельных участков.

Муниципалитет выступил соучредителем унитарной некоммерческой организации и в марте 2015 года администрация передала ей 1,2 гектара земли в селе Дмитриевка в качестве имущественного взноса. Однако подобная безвозмездная передача противоречит земельному законодательству и нарушает права более тысячи людей, имеющих право на бесплатное получение земли, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ. Суд согласился с доводами прокуратуры Уфимского района признать сделку недействительной. Фактическое исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

Автор: Максим Кротов

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