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08.02.17 | 10:47 НОВОСТИ | Архив новостей
Прокуратура обязала администрацию Уфимского района вернуть 1,2 га земли
Нарушения в деятельности местных чиновников были выявлены после поступления в ведомство коллективного обращения лиц, имеющих право на льготное получение земельных участков.
Муниципалитет выступил соучредителем унитарной некоммерческой организации и в марте 2015 года администрация передала ей 1,2 гектара земли в селе Дмитриевка в качестве имущественного взноса. Однако подобная безвозмездная передача противоречит земельному законодательству и нарушает права более тысячи людей, имеющих право на бесплатное получение земли, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Суд согласился с доводами прокуратуры Уфимского района признать сделку недействительной. Фактическое исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
06.02.17 10:17
Волшебное путешествие по России провели для ребят из социальных учреждений Калужской области
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06