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В Уфе ГУП задолжал работникам 9 миллионов рублей

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам Федерального государственного унитарного предприятия «Учебно-опытное хозяйство «Миловское» Башкирского государственного аграрного университета.

С марта по октябрь 2015 организация не выплатила 39 работникам свыше пяти миллионов рублей и частично не рассчиталась с 28 работниками, задолжав около четырех миллионов. В то же время, на ее счетах имелось более 18 миллионов рублей, которые были направлены на расчеты с поставщиками и контрагентами и выдачу в подотчет.

 

При выявлении следователем количества пострадавших и формировании общей суммы задолженности, руководство предприятия, опасаясь ответственности, сократило долг перед работниками до 1,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ. Теперь устанавливаются все обстоятельства преступления.


Автор: Максим Кротов
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