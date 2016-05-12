В Бурзянском районе задержаны двое браконьеров

Злоумышленников с поличным задержали сотрудники госавтоинспекции, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Вчера в полночь неподалеку от деревни Атиково на автодороге Старосубхангулово – Темясово – Баймак сотрудники ДПС остановили «ВАЗ-2110» для проверки документов. В машине были обнаружены охотничье ружье, патроны и топор со следами крови. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

В багажнике легковушки лежали внутренности животного. Документов на отстрел у 39- и 46-летнего мужчин не было, как и не было документов на оружие. В ходе дальнейшей работы полицейские нашли разделанные туши лосей – судя по всему, злоумышленники планировали за ними вернуться позже.

Один из подозреваемых признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная охота».