Панорама Башкортостана-Новости-В Башкирии директор МУПа уволен за оформление договоров с аффилированными организациями

В Башкирии директор МУПа уволен за оформление договоров с аффилированными организациями

Прокуратура Илишевского района провела проверку по сообщению СМИ о нарушениях антикоррупционного законодательства.

Директор МУП «ПМК «Илишевская», являющийся учредителем коммерческих фирм ООО «Газ-плюс» и ООО «Строймонтаж», директорами которых были назначены его родственники. От руководства он скрыл данный факт и впоследствии без согласия администрации заключил с аффилированными организациями 17 договоров подряда, на сумму свыше 14 миллионов рублей.

 

Кроме того, чиновник незаконно сдал своей фирме в аренду помещения МУПа площадью 150 «квадратов» с размером платежа в 15 тысяч рублей.

 

После внесения прокуратурой представления в адрес местных властей, незаконно сданное в аренду имущество возвращено муниципалитету, двоим чиновникам объявлены выговоры, а директор уволен со службы по инициативе работодателя. По фактам допущенных директором МУП «ПМК «Илишевская» нарушений ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.


Автор: Максим Кротов
В Башкирии уничтожили почти 300 кг свежих груш и 17 кг орехов читать далее
 
В Бурзянском районе задержаны двое браконьеров читать далее
 
В Уфе ГУП задолжал работникам 9 миллионов рублей читать далее
Написать комментарий
Представьтесь
e-mail
Ваш комментарий
НОВОСТИ
Ваш комментарий
Житель Башкирии предстанет перед судом за распространение детской порнографии
2016-05-12 11:39:44
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06

Панорама Башкортостана©1998-2016 При полном и частичном цитировании ссылка на обязательна.