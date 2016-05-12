В Башкирии директор МУПа уволен за оформление договоров с аффилированными организациями

Прокуратура Илишевского района провела проверку по сообщению СМИ о нарушениях антикоррупционного законодательства.

Директор МУП «ПМК «Илишевская», являющийся учредителем коммерческих фирм ООО «Газ-плюс» и ООО «Строймонтаж», директорами которых были назначены его родственники. От руководства он скрыл данный факт и впоследствии без согласия администрации заключил с аффилированными организациями 17 договоров подряда, на сумму свыше 14 миллионов рублей.

Кроме того, чиновник незаконно сдал своей фирме в аренду помещения МУПа площадью 150 «квадратов» с размером платежа в 15 тысяч рублей.

После внесения прокуратурой представления в адрес местных властей, незаконно сданное в аренду имущество возвращено муниципалитету, двоим чиновникам объявлены выговоры, а директор уволен со службы по инициативе работодателя. По фактам допущенных директором МУП «ПМК «Илишевская» нарушений ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.