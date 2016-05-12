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09.02.17 | 14:43 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии директор МУПа уволен за оформление договоров с аффилированными организациями
Прокуратура Илишевского района провела проверку по сообщению СМИ о нарушениях антикоррупционного законодательства.
Директор МУП «ПМК «Илишевская», являющийся учредителем коммерческих фирм ООО «Газ-плюс» и ООО «Строймонтаж», директорами которых были назначены его родственники. От руководства он скрыл данный факт и впоследствии без согласия администрации заключил с аффилированными организациями 17 договоров подряда, на сумму свыше 14 миллионов рублей.
Кроме того, чиновник незаконно сдал своей фирме в аренду помещения МУПа площадью 150 «квадратов» с размером платежа в 15 тысяч рублей.
После внесения прокуратурой представления в адрес местных властей, незаконно сданное в аренду имущество возвращено муниципалитету, двоим чиновникам объявлены выговоры, а директор уволен со службы по инициативе работодателя. По фактам допущенных директором МУП «ПМК «Илишевская» нарушений ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
09.02.17 14:43
В Башкирии директор МУПа уволен за оформление договоров с аффилированными организациями
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06