Панорама Башкортостана-Новости-В Башкирии уничтожили почти 300 кг свежих груш и 17 кг орехов

В Башкирии уничтожили почти 300 кг свежих груш и 17 кг орехов

Данные меры были приняты управлением Россельхознадзора по РБ на основании Указа Президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства России в отношении подкарантинной продукции.

На территории оптовой базы в Октябрьском была выявлена запрещенная к ввозу партия груш из Польши. 296,1 килограмма подверглись уничтожению. Процесс проводился путем механического воздействия с применением фото и видеосъемки.

 

Кроме того, в уфимском аэропорту предотвращен ввоз подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска. Почти 17 килограмм семян, орехов и сухофруктов были уничтожены.


Автор: Максим Кротов
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