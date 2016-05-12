В Башкирии уничтожили почти 300 кг свежих груш и 17 кг орехов

Данные меры были приняты управлением Россельхознадзора по РБ на основании Указа Президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства России в отношении подкарантинной продукции.

На территории оптовой базы в Октябрьском была выявлена запрещенная к ввозу партия груш из Польши. 296,1 килограмма подверглись уничтожению. Процесс проводился путем механического воздействия с применением фото и видеосъемки.

Кроме того, в уфимском аэропорту предотвращен ввоз подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска. Почти 17 килограмм семян, орехов и сухофруктов были уничтожены.