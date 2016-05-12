В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для пенсионеров

Она состоится 16 февраля, сообщает пресс-служба городской администрации.

В центре занятости Уфы (бульвар Ибрагимова, 47/1) будет проведена ярмарка для людей предпенсионного и пенсионного возраста. Им предоставят различные вакансии, а также весь спектр госуслуг в сфере занятости, компьютерная диагностика и консультация по профориентации.

Среди вакансий будут представлены такие, как: дворник, горничная, вахтер, заготовитель продуктов и сырья, инженер, курьер, повар и другие. Начало в 10.00.