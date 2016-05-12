В Аургазинском районе отменили незаконные поборы с получателей сельскохозяйственных субсидий

Нарушения при выделении субсидий выявила местная прокуратура.

Чиновники обязывали сельхозпроизводителей оформлять документы на получение средств господдержки в МБУ «Аургазинский информационно-консультационный центр». За услуги заявители были вынуждены платить 0,7 процентов от получаемой суммы.

Зависимость решения о выдаче средств господдержки от оформления документов в конкретной организации и размера субсидии создавала коррупционные предпосылки, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ. Незаконная практика была пресечена, однако спустя несколько месяцев райсовет попытался вернуться к прежней системе навязывания услуг через принятие нового решения об установлении тарифов информационно-консультационного центра.

Прокуратура внесла замечание на проект данного документа, после чего из него исключены незаконные положения.