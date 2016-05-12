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13.02.17 | 10:23 НОВОСТИ | Архив новостей
В Аургазинском районе отменили незаконные поборы с получателей сельскохозяйственных субсидий
Нарушения при выделении субсидий выявила местная прокуратура.
Чиновники обязывали сельхозпроизводителей оформлять документы на получение средств господдержки в МБУ «Аургазинский информационно-консультационный центр». За услуги заявители были вынуждены платить 0,7 процентов от получаемой суммы.
Зависимость решения о выдаче средств господдержки от оформления документов в конкретной организации и размера субсидии создавала коррупционные предпосылки, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ. Незаконная практика была пресечена, однако спустя несколько месяцев райсовет попытался вернуться к прежней системе навязывания услуг через принятие нового решения об установлении тарифов информационно-консультационного центра.
Прокуратура внесла замечание на проект данного документа, после чего из него исключены незаконные положения.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
13.02.17 10:23
В Аургазинском районе отменили незаконные поборы с получателей сельскохозяйственных субсидий
09.02.17 14:43
В Башкирии директор МУПа уволен за оформление договоров с аффилированными организациями
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06