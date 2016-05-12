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15.02.17 | 16:29 НОВОСТИ | Архив новостей
Сотрудник госкомстройнадзора Башкирии наказан за раскрытие персональных данных бизнесменов
Органы прокуратуры республики выявили нарушения законодательства в деятельности регионального государственного комитета по жилищному и строительному надзору.
В ноябре 2016 года сотрудники комитета опубликовали на сайте реестр из 400 лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. В них были указаны фамилии и имена руководителей организаций и предпринимателей – лицензиатов, их адреса, индивидуальные номера налогоплательщика.
Данные сведения являются персональными данными и могли быть опубликованы лишь с согласия людей, которого комитет не получал. По итогам рассмотрения административного дела сотрудник привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
16.02.17 14:19
В Башкирии предприятие оштрафовали на 300 тысяч за нарушения при добыче полезных ископаемых
15.02.17 16:29
Сотрудник госкомстройнадзора Башкирии наказан за раскрытие персональных данных бизнесменов
13.02.17 10:23
В Аургазинском районе отменили незаконные поборы с получателей сельскохозяйственных субсидий
09.02.17 14:43
В Башкирии директор МУПа уволен за оформление договоров с аффилированными организациями
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06