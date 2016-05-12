Сотрудник госкомстройнадзора Башкирии наказан за раскрытие персональных данных бизнесменов

Органы прокуратуры республики выявили нарушения законодательства в деятельности регионального государственного комитета по жилищному и строительному надзору.

В ноябре 2016 года сотрудники комитета опубликовали на сайте реестр из 400 лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. В них были указаны фамилии и имена руководителей организаций и предпринимателей – лицензиатов, их адреса, индивидуальные номера налогоплательщика.

Данные сведения являются персональными данными и могли быть опубликованы лишь с согласия людей, которого комитет не получал. По итогам рассмотрения административного дела сотрудник привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.