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Сотрудник госкомстройнадзора Башкирии наказан за раскрытие персональных данных бизнесменов

Органы прокуратуры республики выявили нарушения законодательства в деятельности регионального государственного комитета по жилищному и строительному надзору.

В ноябре 2016 года сотрудники комитета опубликовали на сайте реестр из 400 лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. В них были указаны фамилии и имена руководителей организаций и предпринимателей – лицензиатов, их адреса, индивидуальные номера налогоплательщика.

 

Данные сведения являются персональными данными и могли быть опубликованы лишь с согласия людей, которого комитет не получал. По итогам рассмотрения административного дела сотрудник привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.


Автор: Максим Кротов
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