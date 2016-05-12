В Башкирии энергосбытовая компания оставила без отопления семью с тремя детьми

Прокуратура Стерлитамакского района провела проверку по сообщению в СМИ о промерзании дома в деревне Байрак.

В декабре прошлого года ООО «ЭСКБ» отключило за долги электричество в квартире, которая отапливалась с помощью электрокотла. В итоге семья с тремя малолетними детьми осталась без отопления, в то время как температура на улице опускалась до -20°C.

Так как законодательство запрещает отключение теплоснабжения даже в случае наличия задолженности, прокуратура внесла адрес компании представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. После этого электроснабжение было оперативно возобновлено.