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В Башкирии энергосбытовая компания оставила без отопления семью с тремя детьми

Прокуратура Стерлитамакского района провела проверку по сообщению в СМИ о промерзании дома в деревне Байрак.

В декабре прошлого года ООО «ЭСКБ» отключило за долги электричество в квартире, которая отапливалась с помощью электрокотла. В итоге семья с тремя малолетними детьми осталась без отопления, в то время как температура на улице опускалась до -20°C.

 

Так как законодательство запрещает отключение теплоснабжения даже в случае наличия задолженности, прокуратура внесла адрес компании представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. После этого электроснабжение было оперативно возобновлено.


Автор: Максим Кротов
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