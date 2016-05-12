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16.02.17 | 14:19 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии предприятие оштрафовали на 300 тысяч за нарушения при добыче полезных ископаемых
Прокуратура Аургазинского района пресекла нарушения природоохранного законодательства в ООО «Мегастройсервис».
Компания при добыче песка и ПГС в Сахановском месторождении не разработала технический проект промышленного освоения земельного участка, не перевела его из категории сельскохозяйственных земель в промышленную, не представила на экспертизу в министерство отчет по перерасчету запасов полезного ископаемого.
По результатам рассмотрения административного дела фирма оштрафована на 300 тысяч рублей. Нарушения природоохранного законодательства устранены, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Максим Кротов
НОВОСТИ
16.02.17 14:19
В Башкирии предприятие оштрафовали на 300 тысяч за нарушения при добыче полезных ископаемых
15.02.17 16:29
Сотрудник госкомстройнадзора Башкирии наказан за раскрытие персональных данных бизнесменов
13.02.17 10:23
В Аургазинском районе отменили незаконные поборы с получателей сельскохозяйственных субсидий
09.02.17 14:43
В Башкирии директор МУПа уволен за оформление договоров с аффилированными организациями
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06