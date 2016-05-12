В Башкирии предприятие оштрафовали на 300 тысяч за нарушения при добыче полезных ископаемых

Прокуратура Аургазинского района пресекла нарушения природоохранного законодательства в ООО «Мегастройсервис».

Компания при добыче песка и ПГС в Сахановском месторождении не разработала технический проект промышленного освоения земельного участка, не перевела его из категории сельскохозяйственных земель в промышленную, не представила на экспертизу в министерство отчет по перерасчету запасов полезного ископаемого.

По результатам рассмотрения административного дела фирма оштрафована на 300 тысяч рублей. Нарушения природоохранного законодательства устранены, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.