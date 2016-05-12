Деньги потрачены не зря



Фото: Фото пресс-службы ГФИ по РБ

17 февраля главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Михаил Закомалдин посетил центральный корпус Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди в Уфе. Он проверил расходование целевых федеральных средств, которые были направлены в республику для приобретения детской литературы. А это более чем 1,5 миллиона рублей на приобретение почти 7 тысяч книг.

Сегодня издания по художественной литературе, истории, краеведению доступны юным читателям во всех филиалах Национальной библиотеки, сообщила главному федеральному инспектору министр культуры республики Амина Шафикова. Также Михаил Закомалдин ознакомился с электронным читальным залом регионального центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки Б.Н. Ельцина. Его пользователям доступны фонды крупных российских библиотек, интернет-ресурсы, причем бесплатно.

Напомним, национальная библиотека формирует универсальный фонд документов на различных носителях информации, который в настоящее время насчитывает более 3,3 миллионов единиц хранения. Она предоставляет жителям страны весь комплекс библиотечно-информационных услуг, в том числе с использованием электронных технологий. Ежегодно в библиотеку записываются 74 тысячи пользователей, которые посещают ее более 560 тысяч раз в год.