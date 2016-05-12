Сотрудники республиканского Управления ГИБДД МВД подготовили пожилым уфимцам необычные подарки



Фото: Фото Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Бабушки и дедушки, пришедшие за продуктами в столичный Центральный рынок, получили светоотражающие сумки. Их для этой акции специально сшили воспитанники Белебеевской башкирской гимназии.

Уникальность аксессуаров в том, что они теперь позволят их владельцам оставаться заметными в темноте для водителей. Ведь нередко именно люди преклонного возраста являются жертвами ДТП. Дорожная полиция надеется, что такие акции напомнят участникам дорожного движения о взаимном уважении и помогут избежать несчастных случаев на дороге.