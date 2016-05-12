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НОВОСТИ
20.02.17 16:23
Сотрудники республиканского Управления ГИБДД МВД подготовили пожилым уфимцам необычные подарки
17.02.17 10:13
Город Кумертау и Министерство молодежной политики, физкультуры и спорта РБ заключили ряд соглашений
16.02.17 14:19
В Башкирии предприятие оштрафовали на 300 тысяч за нарушения при добыче полезных ископаемых
15.02.17 16:29
Сотрудник госкомстройнадзора Башкирии наказан за раскрытие персональных данных бизнесменов
13.02.17 10:23
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09.02.17 14:43
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20.02.17 | 16:23 НОВОСТИ | Архив новостей
Сотрудники республиканского Управления ГИБДД МВД подготовили пожилым уфимцам необычные подарки
Фото: Фото Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан
Бабушки и дедушки, пришедшие за продуктами в столичный Центральный рынок, получили светоотражающие сумки. Их для этой акции специально сшили воспитанники Белебеевской башкирской гимназии.
Уникальность аксессуаров в том, что они теперь позволят их владельцам оставаться заметными в темноте для водителей. Ведь нередко именно люди преклонного возраста являются жертвами ДТП. Дорожная полиция надеется, что такие акции напомнят участникам дорожного движения о взаимном уважении и помогут избежать несчастных случаев на дороге.
Автор: Булат Насыров