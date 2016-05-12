Сенатор от РБ и главный федеральный инспектор проверили работу уфимского Центра временного содержания мигрантов



Фото: Пресс-служба аппарата ГФИ по РБ

Сенатор от Башкортостана, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Михаил Закомалдин провели выездное совещание по вопросам совершенствования механизмов работы центров временного содержания мигрантов.

Социальные учреждения переполнены мигрантами. В одном из уфимских пунктов 90 человек содержат за счет федерального бюджета. Иностранные граждане пребывают здесь до полугода. Средства расходуются на питание, медицинское обслуживание и на процедуру выдворения нарушителей миграционного законодательства. Лилия Гумерова и Михаил Закомалдин посмотрели, в каких условиях содержатся иностранцы.

Вопросы определения источников финансирования, установление предельного срока нахождения мигрантов во временных центрах, механизмы депортации иностранных лиц и другие вопросы касательно «гостей» из соседних стран рождаются в изобилии. Они были озвучены на заседании под председательством Лилии Гумеровой.

Зашла речь и о пересмотре «запретных» списков мигрантов, которым закрыт въезд в Россию. Прозвучала мысль о том, чтобы тех, кто совершил небольшие правонарушения, исключить из данного списка. «Сенаторскому корпусу приходится встречаться с коллегами-парламентариями и послами из стран, с которыми у России сложились теплые партнерские отношения, в особенности стран СНГ. И они очень часто поднимают вопрос о необходимости уточнения таких списков», − сказала Лилия Гумерова. Большинство мигрантов в республике, а это 80 процентов от общего потока, - граждане Узбекистана. Лилией Гумеровой была озвучена идея проработки вопроса об открытии в регионе представительства посольства данной страны.