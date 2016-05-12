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НОВОСТИ
22.02.17 10:58
Администрация Уфы намерена бороться с «серыми схемами» в строительной и земельной сферах
21.02.17 15:26
Сенатор от РБ и главный федеральный инспектор проверили работу уфимского Центра временного содержания мигрантов
20.02.17 16:23
Сотрудники республиканского Управления ГИБДД МВД подготовили пожилым уфимцам необычные подарки
17.02.17 10:13
Город Кумертау и Министерство молодежной политики, физкультуры и спорта РБ заключили ряд соглашений
16.02.17 14:19
В Башкирии предприятие оштрафовали на 300 тысяч за нарушения при добыче полезных ископаемых
15.02.17 16:29
Сотрудник госкомстройнадзора Башкирии наказан за раскрытие персональных данных бизнесменов
13.02.17 10:23
В Аургазинском районе отменили незаконные поборы с получателей сельскохозяйственных субсидий
09.02.17 14:43
В Башкирии директор МУПа уволен за оформление договоров с аффилированными организациями
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В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
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21.02.17 | 15:39 НОВОСТИ | Архив новостей
В Республике Башкортостан потеплело, но ожидаются неблагоприятные погодные условия
Фото: БашДТП
По сведениям ФГБУ «Башкирское УГМС» 21 февраля в регионе прогнозируются снег, метель, гололед, снежные заносы на дорогах, снежный накат, гололедица.
Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с. На автодорогах видимость в явлениях 500 м и менее. Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям напоминает гражданам, что при усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, найти возможность укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение снега и кровельных материалов. Ни в коем случае нельзя пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Также ведомство напоминает населению в период штормовых ветров проверять состояние электросетей и оборудования, отопительных печей.
Особое внимание тем, кто сегодня за рулем. Госкомитет РБ по ЧС настоятельно рекомендует водителям отказаться от поездок на дальние расстояния. Но если все же пришлось отправиться в дорогу, то необходимо соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. И обязательно перед поездкой нужно обязательно проверить техническое состояние автомобиля. До отъезда изучить прогноз погоды на той территории, которую предполагается пересечь.
Водители, проверьте в багажнике своего автомобиля наличие канистры с топливом, масла, запасного колеса, антифриза. Подготовьте аварийный набор на случай зимнего форс-мажора. Возможен такой вариант развития событий, когда вы не сможете справиться с ситуацией самостоятельно и придется вызывать помощь. Учитывайте такую вероятность и соберите ряд предметов, которые помогут вам чувствовать себя в большей безопасности.
Уважаемые жители и гости республики, при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обратиться в службу спасения по единому номеру «112».
Автор: Булат Насыров