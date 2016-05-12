В Республике Башкортостан потеплело, но ожидаются неблагоприятные погодные условия

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По сведениям ФГБУ «Башкирское УГМС» 21 февраля в регионе прогнозируются снег, метель, гололед, снежные заносы на дорогах, снежный накат, гололедица.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с. На автодорогах видимость в явлениях 500 м и менее. Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям напоминает гражданам, что при усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, найти возможность укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение снега и кровельных материалов. Ни в коем случае нельзя пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Также ведомство напоминает населению в период штормовых ветров проверять состояние электросетей и оборудования, отопительных печей.

Особое внимание тем, кто сегодня за рулем. Госкомитет РБ по ЧС настоятельно рекомендует водителям отказаться от поездок на дальние расстояния. Но если все же пришлось отправиться в дорогу, то необходимо соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. И обязательно перед поездкой нужно обязательно проверить техническое состояние автомобиля. До отъезда изучить прогноз погоды на той территории, которую предполагается пересечь.

Водители, проверьте в багажнике своего автомобиля наличие канистры с топливом, масла, запасного колеса, антифриза. Подготовьте аварийный набор на случай зимнего форс-мажора. Возможен такой вариант развития событий, когда вы не сможете справиться с ситуацией самостоятельно и придется вызывать помощь. Учитывайте такую вероятность и соберите ряд предметов, которые помогут вам чувствовать себя в большей безопасности.

Уважаемые жители и гости республики, при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обратиться в службу спасения по единому номеру «112».