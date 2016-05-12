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В Уфе парк им. Якутова должен стать местом детского отдыха
Фото: Артур Салимов
Таково мнение главы Администрации Уфы Ирека Ялалова. Он считает, что ресторан и игровой клуб в зоне отдыха необходимо снести или перепрофилировать.
Сити-менеджер Уфы на сегодняшней утренней оперативке поручил своим подчиненным завершить работу по благоустройству парка Якутова. Например, он критично относится к зданию ресторана, которое сейчас находится у озера. «Надо ставить точку с этим рестораном. «Веселый Роджер» убогое здание. Для 90-х годов оно, может быть, и пошло бы. Поэтому надо встретиться с собственниками этих помещений. Нас категорически не устраивает их качество, категорически. Парк должен стать детским. Либо пусть реконструируют, либо пусть сносят, мы найдем что там разместить. Оба этих объекта уже морально устарели» − сказал Ирек Ялалов.
Автор: Константин Арсланов