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Администрация Уфы намерена бороться с «серыми схемами» в строительной и земельной сферах
Фото: "Республика Башкортостан"
Следственный комитет Российской Федерации по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту превышения чиновниками администрации Уфы должностных полномочий при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.
В рамках федеральной программы «Жилище» в Уфе была утверждена адресная программа по развитию застроенных территорий в столице республики на 2007-2015 годы и подпрограмма к ней по переселению граждан из жилья, подлежащего сносу и реконструкции. По версии следователей, в период с 2008 по 2015 годы должностными лицами администрации Уфы были заключены договора с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Впоследствии должностные лица администрации превысили свои полномочия и некоторые из домов включили и в региональную программу по сносу ветхого жилья. Это стало причиной необоснованного выделения почти 1 миллиарда рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, сообщает следком республики.
Следователи совместно с полицейскими провели обыски и изъяли документы в здании администрации города, управлении капитального строительства и городском управлении земельных и имущественных отношений. Все изъятые документы изучаются следователями. Созданная следственная группа проводит следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Сама администрация города нацелена разобраться в сложившейся ситуации и начала работу с правоохранительными и следственными органами и оказывает им всяческую поддержку.
Автор: Булат Насыров