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23.02.17 | 12:41 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкортостана с Днем защитника Отечества
Фото: Пресс-служба Главы РБ
Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества. В Государственном концертном зале «Башкортостан» собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, те, кто прошел афганскую войну, локальные конфликты, курсанты и кадеты.
– Сердечно поздравляю вас с наступающим Днём защитника Отечества! Этот всенародный праздник прочно связывает прошлое, настоящее и будущее России. Он является символом стойкости и мужества, сплоченности и единства, гордости за страну и ее историю, – сказал Рустэм Хамитов. – В этот день мы чествуем военнослужащих, тружеников, посвятивших себя служению Родине, защите ее интересов во всех сферах, ратному и мирному труду. Отдаем дань памяти павшим героям. Передаем особые поздравления тем, кто находится сегодня в строю, на боевом посту.
Рустэм Хамитов поприветствовал ветеранов Великой отечественной войны, участников боевых действий и военной службы: «Ваша воинская доблесть, твёрдость духа и верность присяге являются образцом для молодежи». Также Глава республики отметил, что «в Башкортостане умеют бережно хранить память о славных делах старших поколений. Почти в каждой школе, сельском клубе есть свой музей или уголок, посвященный землякам, истории края. Школьники и студенты ухаживают за воинскими мемориалами, помогают ветеранам войны и труженикам тыла».
Рустэм Хамитов высоко оценил поддержку руководства республики в работе по сохранению исторической памяти. Например, в прошлом году республике был передан орден Красной Звезды командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Боевая награда прославленного полководца вернулась на его родину, став одним из символов воинской славы Башкортостана.
– Наш долг – укреплять связь времен, воспитывать у подрастающего поколения уважение к ратным традициям, богатому историческому наследию, любовь к родной земле, – сказал Рустэм Хамитов. – Важно, что в стране запущен просветительский проект исторических парков «Россия – моя история». Первым такой парк появится у нас в Уфе, на площадке комплекса ВДНХ. Уверен, что он станет одной из самых популярных достопримечательностей нашей столицы, будет интересен людям всех возрастов.
Глава региона отметил хорошую работу воинских частей, располагающихся в нашей республике - 29-ый отдельный отряд специального назначения имени генерал-майора Шаймуратова и 12-ая отдельная гвардейская Краснознаменная инженерная бригада, а также предприятия и организации ВПК.
– День защитника Отечества – праздник мужественных и сильных людей. Вы – надежная опора не только своих родных и близких. Вы – мощный оплот республики, страны. Искренняя вам благодарность за добросовестную службу и трудовые свершения. Спасибо вашим семьям за понимание, терпение и поддержку, – заключил Рустэм Хамитов. – Вместе мы будем прилагать все силы, чтобы жизнь в республике была спокойной, достойной и счастливой, чтобы Башкортостан и дальше укреплял свои позиции в числе развитых и успешных регионов России.
Автор: Булат Насыров