Правительство Республики Башкортостан выделит средства на реконструкцию Уфимского госцирка

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Но на условиях софинансирования. Это подчеркнули в пресс-службе Правительства РБ: «Когда из федерального бюджета направят 900 млн рублей, только тогда Башкортостан выделит 100 млн рублей, но не раньше. Вопрос софинансирования решается совместно с Росгосцирком и Министерством культуры России».

То есть, в одностороннем порядке республика не может направить эти деньги. Ремонт здания по проектно-сметной документации оценивается в один миллиард рублей. Точная сумма будет определена после соответствующей экспертизы профильных ведомств.

Ранее прокуратура Октябрьского района Уфы потребовала закрытия нашего цирка из-за его крайне аварийного состояния, которая может угрожать жизни и здоровью посетителей и его работников.

Уфимский госцирк является филиалом ФКП «Российская государственная цирковая компания». По информации Росгосцирка, ремонта требуют более 40 цирков России. Реконструкция уфимского цирка планируется в 2018 году.