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НОВОСТИ
23.02.17 13:24
Правительство Республики Башкортостан выделит средства на реконструкцию Уфимского госцирка
22.02.17 10:58
Администрация Уфы намерена бороться с «серыми схемами» в строительной и земельной сферах
21.02.17 15:26
Сенатор от РБ и главный федеральный инспектор проверили работу уфимского Центра временного содержания мигрантов
20.02.17 16:23
Сотрудники республиканского Управления ГИБДД МВД подготовили пожилым уфимцам необычные подарки
17.02.17 10:13
Город Кумертау и Министерство молодежной политики, физкультуры и спорта РБ заключили ряд соглашений
16.02.17 14:19
В Башкирии предприятие оштрафовали на 300 тысяч за нарушения при добыче полезных ископаемых
15.02.17 16:29
Сотрудник госкомстройнадзора Башкирии наказан за раскрытие персональных данных бизнесменов
13.02.17 10:23
В Аургазинском районе отменили незаконные поборы с получателей сельскохозяйственных субсидий
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В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
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ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
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Зинаида 2016-03-26 13:57:32
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Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
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Илья 2016-03-07 13:01:07
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Без имени 2015-02-17 22:48:06
23.02.17 | 13:46 НОВОСТИ | Архив новостей
В Стерлитамаке полицейские взяли штурмом подпольное казино
Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ
Незаконный игорный бизнес располагался в жилом доме. Нелегальный игровой клуб работал с января по февраль 2017 года, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ.
Неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали и проводили азартные игры с использованием игровых автоматов. Во время обыска помещения игрового клуба обнаружено и изъято около 20 единиц игрового оборудования, столы для игры в покер, игровые принадлежности, компьютерная техника.
Следственными органами Следственного комитета РФ по РБ по материалам сотрудников ОЭБ и ПК местного отдела полиции, возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр. Расследование уголовного дела продолжается.
Автор: Булат Насыров