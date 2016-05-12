В Стерлитамаке полицейские взяли штурмом подпольное казино



Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ

Незаконный игорный бизнес располагался в жилом доме. Нелегальный игровой клуб работал с января по февраль 2017 года, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ.

Неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали и проводили азартные игры с использованием игровых автоматов. Во время обыска помещения игрового клуба обнаружено и изъято около 20 единиц игрового оборудования, столы для игры в покер, игровые принадлежности, компьютерная техника.

Следственными органами Следственного комитета РФ по РБ по материалам сотрудников ОЭБ и ПК местного отдела полиции, возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр. Расследование уголовного дела продолжается.