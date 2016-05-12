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На ремонт дороги в Давлекановском районе в бюджете Башкортостана заложено более 20 миллионов рублей
Фото: darisa.ru
Если быть точным, сумма составляет 20,432 миллиона рублей. Цифра озвучена в заявке Минэкономразвития республики, размещенной на электронном аукционе 21 февраля.
По проекту будет отремонтирована трасса Буздяк-Давлеканово на участке с 61,8 по 64,2 километр. Работы будут разделены на два этапа, закончить ремонт планируется 25 июля 2018 года. На этот год из бюджета уже выделено 1,4 миллиона рублей, на 2018 год – 19,07 миллиона рублей. Стоит отметить, что на дорогу гарантийный срок, по условиям договора, составляет 8 лет, на нижний слой покрытия – 5 лет, на верхний слой – 4 года, на сигнальные столбики и дорожные знаки – 2 года.
В то же время в столице республики, в частности в Ленинском районе, дороги будут ремонтировать с учетом мнения ее жителей. В тематической группе одной из соцсетей проводится опрос, какие именно улицы нуждаются в ремонте. В опросе приняли участие уже 250 горожан. Мнение уфимцев важно в формировании списка дорог, которые будут ремонтировать в первую очередь.
Напомним, мэрия Уфы отмечает, что жители Уфы могут высказать свое мнение в комментариях в вышеуказанной группе.
Автор: Булат Насыров