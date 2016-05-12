Башкирский ОМОН Росгвардии провел «День открытых дверей»



Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

Под эгидой акции «Неделя мужества» в отряде мобильного особого назначения управления Росгвардии по Республике Башкортостан состоялся «День открытых дверей». В гости к бойцам спецназа пришли уфимские школьники и курсанты Уфимского юридического института МВД России.

− За прошедшие годы бойцы отряда вписали немало страниц в историю обеспечения безопасности, − сказал в своей речи начальник Управления Росгвардии по РБ Вячеслав Андреев. − В период служебных командировок им неоднократно приходилось участвовать в боевых действиях, выполнять служебные задачи по обеспечению конституционного порядка и ликвидации бандформирований, сотни раз проводить профилактические мероприятия и боевые операции.

Ребята с интересом выслушали рассказы о своем боевом прошлом ветеранов ОМОН полковника полиции в отставке Фарита Шайхилисламова и кавалера Ордена Мужества полковника полиции в отставке Ришата Юсупова. Также юные гости с удовольствием посетили стрелковый тир, музей отряда, с восторгом изучили костюмы и экипировку снайпера, бойца-высотника, спецодежду для ношения при проведении заданий.

− Подрастающее поколение должно видеть пример здорового образа жизни, занятий спортом. Наша обязанность рассказать им о патриотизме и любви к родине, показать, каких успехов можно достичь, − отметил командир отряда ОМОН полковник полиции Ирек Сагитов.