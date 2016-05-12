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27.02.17 | 19:28 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе прошли сельскохозяйственные ярмарки выходного дня
Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РБ
С 25 по 26 февраля на четырех площадках приняли участие 360 автомашин с сельхозпродукцией из 28 муниципальных районов республики. Основными продуктами на прилавках стали мясо и мед. Их было продано на 16 145,3 тыс. руб.
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РБ сообщает, что в целом на сельхозярмарках было реализовано 51,8 тонны мясной продукции, 5 тонн мяса и 1,4 тонны меда на общую сумму 40,5 млн. руб. ведомство напоминает цены: на сельхозярмарках килограмм говядины в среднем можно приобрести за 240-380, свинины – 210-280, конины – 270-370, баранины – 270-350, крольчатины – 350, мяса куриного – 140-250, гусиного – 350, утиного – 220-440, индейки – 350-400, индоутки – 220-300, а также меда – 250-450 рублей.
Автор: Булат Насыров