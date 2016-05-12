В Уфе прошли сельскохозяйственные ярмарки выходного дня



Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РБ

С 25 по 26 февраля на четырех площадках приняли участие 360 автомашин с сельхозпродукцией из 28 муниципальных районов республики. Основными продуктами на прилавках стали мясо и мед. Их было продано на 16 145,3 тыс. руб.