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На Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» подписан протокол о взаимодействии по реализации проекта «Восточный выезд» в Уфе
Фото: Пресс-служба Главы РБ
Документ, регулирующий сотрудничество Правительства РБ и ООО «Башкирская концессионная компания» (Группа ВТБ) в присутствии министра транспорта России Максима Соколова и Главы Башкортостана Рустэма Хамитова подписали Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов и президент – председатель правления Банк ВТБ (ПАО) Андрей Костин.
В протоколе обозначено финансирование, проектирование, строительство и дальнейшая эксплуатация платной автомобильной дороги регионального значения в Башкортостане. Срок реализации проекта – 25 лет.
– Это очень важное событие для Башкортостана, – отметил Рустэм Марданов. – Практически начинается реализация важнейшего инфраструктурного проекта, который должен решить транспортные проблемы Уфы, соединив при этом через город две федеральные трассы М-5 и М-7. Это даст мощный толчок социально-экономическому развитию пригородов башкирской столицы.
– У Группы ВТБ накоплен хороший опыт реализации крупных инфраструктурных проектов, – сообщил Андрей Костин. – Мы хотим прийти в Башкортостан со своим опытом государственно-частного партнерства в области развития транспортной инфраструктуры. Это передовой регион, и все вместе мы осуществим задуманное.
– Этот проект имеет важное значение не только для Уфы и Башкортостана, – дополнил Максим Соколов. – Он придаст новое качество и федеральной инфраструктуре, связав две федеральные трассы. При этом строительство будет частично финансироваться за счет платежной системы «Платон». Кстати, в Башкортостане по этому принципу уже построен новый автомобильный мост через реку Белая.
Кроме этого на «Сочи-2017» состоялось подписание протокольных документов между Правительством Башкортостана, муниципалитетами республики и крупными промышленными предприятиями. В числе последних – ООО «Башкирская лесопромышленная компания», ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин», ООО «Лесопромышленная компания «Селена», ООО «Машиностроительный завод «РИВС», ООО «Башкирская мясная компания», ООО «АСТЕХ Индастриз» и ООО «Времена года».
Подписанные документы предусматривают взаимодействие по реализации инвестиционных проектов в области глубокой переработки древесины и развития туризма в Белорецком районе, по строительству объектов коммунальной инфраструктуры в Учалах и Белебее, по созданию сервисного центра для технической и технологической поддержки работы предприятий дорожно-строительного комплекса республики, сообщает пресс-служба Главы Башкортостана.
Напоминаем Российский инвестиционный форум «Сочи» – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Он инициирован в 2002 году для обсуждения вопросов привлечения инвестиций в регионы. Форум проводится ежегодно при поддержке Правительства России.
Автор: Булат Насыров