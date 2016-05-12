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28.02.17 10:07
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27.02.17 17:42
На ремонт дороги в Давлекановском районе в бюджете Башкортостана заложено более 20 миллионов рублей
23.02.17 13:24
Правительство Республики Башкортостан выделит средства на реконструкцию Уфимского госцирка
22.02.17 10:58
Администрация Уфы намерена бороться с «серыми схемами» в строительной и земельной сферах
21.02.17 15:26
Сенатор от РБ и главный федеральный инспектор проверили работу уфимского Центра временного содержания мигрантов
20.02.17 16:23
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28.02.17 | 10:42 НОВОСТИ | Архив новостей
На улицах Уфы будут курсировать новые троллейбусы марки «НЕФАЗ»
Фото: ПАО «НЕФАЗ»
Уже в конце февраля планируется поставить на маршрутную линию 10 троллейбусов. Новые троллейбусы производит «НЕФАЗ» совместно с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом (УТТЗ).
Троллейбус проходит сборку на «НЕФАЗЕ», электрооборудование устанавливает УТТЗ. Троллейбус будет снабжен системой отопления. Это очень важно, учитывая нынешнее состояние колесного электротранспорта, которое не добавляло ему популярности. Кстати, троллейбус приобретет ярко-оранжевый окрас.
Автор: Булат Насыров