На улицах Уфы будут курсировать новые троллейбусы марки «НЕФАЗ»



Фото: ПАО «НЕФАЗ»

Уже в конце февраля планируется поставить на маршрутную линию 10 троллейбусов. Новые троллейбусы производит «НЕФАЗ» совместно с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом (УТТЗ).