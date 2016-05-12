Панорама Башкортостана-Новости-На улицах Уфы будут курсировать новые троллейбусы марки «НЕФАЗ»

На улицах Уфы будут курсировать новые троллейбусы марки «НЕФАЗ»


Фото: ПАО «НЕФАЗ»
Уже в конце февраля планируется поставить на маршрутную линию 10 троллейбусов. Новые троллейбусы производит «НЕФАЗ» совместно с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом (УТТЗ).

Троллейбус проходит сборку на «НЕФАЗЕ», электрооборудование устанавливает УТТЗ. Троллейбус будет снабжен системой отопления. Это очень важно, учитывая нынешнее состояние колесного электротранспорта, которое не добавляло ему популярности. Кстати, троллейбус приобретет ярко-оранжевый окрас.


Автор: Булат Насыров
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