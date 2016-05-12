Работа творческого коллектива журнала «Панорама Башкортостана» оценена по достоинству

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Сотрудники редакции журнала «Панорама Башкортостана» получили благодарственные письма от председателя Башкирского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», полковник запаса Альберта Ниязовича Шагимуратова.

«Наша совместная работа является важной частью в деле воспитания подрастающего поколения. А еще благодаря вам Башкортостан помнит о тех, кто воевал в войнах, выполнял свой воинский долг. Желаю вам всегда оставаться в строю», − сказал Альберт Шагимуратов.