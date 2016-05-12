Панорама Башкортостана-Новости-Работа творческого коллектива журнала «Панорама Башкортостана» оценена по достоинству

Работа творческого коллектива журнала «Панорама Башкортостана» оценена по достоинству


Фото: Альберт Загиров
Сотрудники редакции журнала «Панорама Башкортостана» получили благодарственные письма от председателя Башкирского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», полковник запаса Альберта Ниязовича Шагимуратова.

«Наша совместная  работа является важной частью в деле воспитания подрастающего поколения. А еще благодаря вам Башкортостан помнит о тех, кто воевал в войнах, выполнял свой воинский долг. Желаю вам всегда оставаться в строю», − сказал Альберт Шагимуратов.


Автор: Булат Насыров
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