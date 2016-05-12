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НОВОСТИ
28.02.17 11:45
Работа творческого коллектива журнала «Панорама Башкортостана» оценена по достоинству
28.02.17 10:07
На Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» подписан протокол о взаимодействии по реализации проекта «Восточный выезд» в Уфе
27.02.17 17:42
На ремонт дороги в Давлекановском районе в бюджете Башкортостана заложено более 20 миллионов рублей
23.02.17 13:24
Правительство Республики Башкортостан выделит средства на реконструкцию Уфимского госцирка
22.02.17 10:58
Администрация Уфы намерена бороться с «серыми схемами» в строительной и земельной сферах
21.02.17 15:26
Сенатор от РБ и главный федеральный инспектор проверили работу уфимского Центра временного содержания мигрантов
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28.02.17 | 11:45 НОВОСТИ | Архив новостей
Работа творческого коллектива журнала «Панорама Башкортостана» оценена по достоинству
Фото: Альберт Загиров
Сотрудники редакции журнала «Панорама Башкортостана» получили благодарственные письма от председателя Башкирского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», полковник запаса Альберта Ниязовича Шагимуратова.
«Наша совместная работа является важной частью в деле воспитания подрастающего поколения. А еще благодаря вам Башкортостан помнит о тех, кто воевал в войнах, выполнял свой воинский долг. Желаю вам всегда оставаться в строю», − сказал Альберт Шагимуратов.
Автор: Булат Насыров