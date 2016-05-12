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НОВОСТИ
28.02.17 11:45
Работа творческого коллектива журнала «Панорама Башкортостана» оценена по достоинству
28.02.17 10:11
Digital-агентство Webformula: продвижение медицинских сайтов в интернете повышает ценность учреждения для клиентов
28.02.17 10:07
На Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» подписан протокол о взаимодействии по реализации проекта «Восточный выезд» в Уфе
27.02.17 17:42
На ремонт дороги в Давлекановском районе в бюджете Башкортостана заложено более 20 миллионов рублей
23.02.17 13:24
Правительство Республики Башкортостан выделит средства на реконструкцию Уфимского госцирка
22.02.17 10:58
Администрация Уфы намерена бороться с «серыми схемами» в строительной и земельной сферах
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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
28.02.17 | 10:11 НОВОСТИ | Архив новостей
Digital-агентство Webformula: продвижение медицинских сайтов в интернете повышает ценность учреждения для клиентов
Продвижение медицинских сайтов – выполнение этой важной задачи реализует для медицинских учреждений во всех регионах страны краснодарское digital-агентство Webformula.
Специалисты компании занимаются разработкой и продвижением сайтов с медицинской тематикой, что позволяет не просто привлечь в клинику новых клиентов, но и в значительной степени повышает авторитет учреждения.
Медицинские услуги в настоящее время набирают популярность среди населения. Очень важно, чтобы продвижением сайтов занимались специалисты, знакомые со спецификой и направлением работы конкретного медицинского учреждения. Профессионалы Webformula предлагают услуги по внутренней оптимизации ресурса, повышению конверсии, созданию новых посадочных страниц, подготовке нужного контента высокого качества и размещению его на ресурсе, улучшению поведенческих факторов. Все это увеличит продажи, сделает учреждение узнаваемым и востребованным.
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