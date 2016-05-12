Панорама Башкортостана-Новости-Digital-агентство Webformula: продвижение медицинских сайтов в интернете повышает ценность учреждения для клиентов

Digital-агентство Webformula: продвижение медицинских сайтов в интернете повышает ценность учреждения для клиентов

Продвижение медицинских сайтов – выполнение этой важной задачи реализует для медицинских учреждений во всех регионах страны краснодарское digital-агентство Webformula.

Специалисты компании занимаются разработкой и продвижением сайтов с медицинской тематикой, что позволяет не просто привлечь в клинику новых клиентов, но и в значительной степени повышает авторитет учреждения.

 

Медицинские услуги в настоящее время набирают популярность среди населения. Очень важно, чтобы продвижением сайтов занимались специалисты, знакомые со спецификой и направлением работы конкретного медицинского учреждения. Профессионалы Webformula предлагают услуги по внутренней оптимизации ресурса, повышению конверсии, созданию новых посадочных страниц, подготовке нужного контента высокого качества и размещению его на ресурсе, улучшению поведенческих факторов. Все это увеличит продажи, сделает учреждение узнаваемым и востребованным.

 


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