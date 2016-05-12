Уфа готовится к паводкам



Фото: Пресс-служба Администрации ГО город Уфа РБ

В этом году в Башкирии ожидаются сильные паводки, поэтому МУП «Уфаводоканал» начал подготовку к паводковому сезону месяц назад.

В частности, на предприятии создана противопаводковая комиссия, утвержден план мероприятий, назначены ответственные лица, составлен перечень объектов, которые могут оказаться в зоне затопления. Предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы последствия паводка не отразились на качестве питьевого водоснабжения жителей Уфы, сообщает пресс-служба Администрации города.

− Тщательная работа в этом направлении проводится на водозаборах. Для того чтобы в прибрежные скважины не попала талая воды, проводится их герметизация. Это обеспечивает поступление чистой воды только из водоносного горизонта. Создаются резервы реагентов для очистки воды. На случай аварийной ситуации на МУП «Уфаводоканал» есть система углевания – это дозирование порошкообразного активированного угля, который хорошо сорбирует нефтепродукты, − разъясняет Администрация города.

На время прохождения паводка количество точек отбора проб воды в распределительной сети города возрастает с 25 до 40-45 в день. Периодичность контроля по приоритетным показателям и показателям технологического контроля будет увеличена в 3 раза.