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01.03.17 | 11:40 НОВОСТИ | Архив новостей
Администрация Уфы дала добро на возведение нового квартала
Фото: e-stroy.pro
Мэрия столицы утвердила проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицей Пугачева, реками Белой и Уфой в Кировском районе города. Постановление подписано главой администрации Иреком Ялаловым и опубликовано на официальном сайте администрации.
Квадрат, отданный под застройку нового жилого квартала, расположена в юго-восточной части уфимского полуострова в пределах района «Старая Уфа» (Кузнецовский Затон). Его общая площадь составит 606,4 га. Помимо многоэтажных домов, объектов культурно-бытового и социального назначений, детских садов, планируется строительство и индивидуальных жилых домов. Развернется инженерная и транспортная инфраструктура. В ходе реализации проекта придется снести некоторую часть существующего частного сектора и производственно-коммунальных объектов.
Заказчиком проекта выступило МУП «Служба заказчика и технического надзора».
Автор: Булат Насыров