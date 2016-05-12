Панорама Башкортостана-Новости-Администрация Уфы дала добро на возведение нового квартала

Администрация Уфы дала добро на возведение нового квартала


Фото: e-stroy.pro
Мэрия столицы утвердила проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицей Пугачева, реками Белой и Уфой в Кировском районе города. Постановление подписано главой администрации Иреком Ялаловым и опубликовано на официальном сайте администрации.

Квадрат, отданный под застройку нового жилого квартала, расположена в юго-восточной части уфимского полуострова в пределах района «Старая Уфа» (Кузнецовский Затон). Его общая площадь составит 606,4 га. Помимо многоэтажных домов, объектов культурно-бытового и социального назначений, детских садов, планируется строительство и индивидуальных жилых домов. Развернется инженерная и транспортная инфраструктура. В ходе реализации проекта придется снести некоторую часть существующего частного сектора и производственно-коммунальных объектов.

Заказчиком проекта  выступило МУП «Служба заказчика и технического надзора».


Автор: Булат Насыров
Уфа готовится к паводкам читать далее
 
Работа творческого коллектива журнала «Панорама Башкортостана» оценена по достоинству читать далее
 
На улицах Уфы будут курсировать новые троллейбусы марки «НЕФАЗ» читать далее
Написать комментарий
Представьтесь
e-mail
Ваш комментарий