Администрация Уфы дала добро на возведение нового квартала



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Мэрия столицы утвердила проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицей Пугачева, реками Белой и Уфой в Кировском районе города. Постановление подписано главой администрации Иреком Ялаловым и опубликовано на официальном сайте администрации.