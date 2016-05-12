Башкирская молодежь нацелена на развитие Арктики



Фото: Общественная палата РБ

В Министерстве молодежной политики и спорта РБ состоялся очный отбор участников на III Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России». Мероприятие пройдет с 27 марта по 2 апреля 2017 года в Архангельской области.

По словам председателя Комиссии по аграрным вопросам, продовольствию, экологии и природопользованию Общественной палаты РБ, исполняющего обязанности декана факультета «Защита в ЧС» УГАТУ Алексея Елизарьева, «основной целью форума является содействие молодежи в консолидации и создании экспертных и научных сообществ, усилия которых будут направлены на решение важнейших задач в развитии Арктической зоны России. Увеличение и развитие кадрового потенциала необходимо для обеспечения квалифицированными трудовыми ресурсами арктических проектов».

За право участия на форуме боролось много молодых ученых − магистры, аспиранты, ординаторы и интерны, действующие специалисты в области геологи, проектные менеджеры, специалисты транспортной логистики, в области IT-технологий, судостроительства, юристы.

Отбор проходил под руководством программного директора Международного молодежного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» Анны Аперян. Она считает, что «Молодежь разных регионов нашей страны занимается изучением и развитием Арктики независимо от территориальной принадлежности. И сегодня данный отбор позволил выявить наиболее ярких и активных представителей молодежного научного сообщества региона, которые представят республику на международном уровне».

В работе комиссии по отбору приняли участие заместитель председателя Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании − Курултае РБ Зарина Газизова и член Общественной палаты РБ Алексей Елизарьев.