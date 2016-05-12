В Стерлибашевском и Абзелиловском районах республики обнаружились факты незаконной реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии

Полицейские Башкортостана в ходе осмотра мест происшествий изъяли из незаконного оборота около 20 литров спиртосодержащую продукции

Полицейские Башкортостана в ходе осмотра мест происшествий изъяли из незаконного оборота около 20 литров спиртосодержащую продукции.