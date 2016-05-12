|
НОВОСТИ
02.03.17 11:02
В Стерлибашевском и Абзелиловском районах республики обнаружились факты незаконной реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии
28.02.17 11:45
Работа творческого коллектива журнала «Панорама Башкортостана» оценена по достоинству
28.02.17 10:11
Digital-агентство Webformula: продвижение медицинских сайтов в интернете повышает ценность учреждения для клиентов
28.02.17 10:07
На Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» подписан протокол о взаимодействии по реализации проекта «Восточный выезд» в Уфе
27.02.17 17:42
На ремонт дороги в Давлекановском районе в бюджете Башкортостана заложено более 20 миллионов рублей
23.02.17 13:24
Правительство Республики Башкортостан выделит средства на реконструкцию Уфимского госцирка
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
02.03.17 | 11:02 НОВОСТИ | Архив новостей
В Стерлибашевском и Абзелиловском районах республики обнаружились факты незаконной реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии
Полицейские Башкортостана в ходе осмотра мест происшествий изъяли из незаконного оборота около 20 литров спиртосодержащую продукции.
Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, в Абзелиловском районе в одном из домовладений сотрудники полиции выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции. В ходе осмотра изъято десять литров незаконного алкосодержащего товара. В отношении 44-летней владелицы дома составлен административный протокол по статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 14.2 "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".
Вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу.
Автор: Булат Насыров