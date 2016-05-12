Панорама Башкортостана-Новости-В Стерлибашевском и Абзелиловском районах республики обнаружились факты незаконной реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии

В Стерлибашевском и Абзелиловском районах республики обнаружились факты незаконной реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии

Полицейские Башкортостана в ходе осмотра мест происшествий изъяли из незаконного оборота около 20 литров спиртосодержащую продукции
Полицейские Башкортостана в ходе осмотра мест происшествий изъяли из незаконного оборота около 20 литров спиртосодержащую продукции
Полицейские Башкортостана в ходе осмотра мест происшествий изъяли из незаконного оборота около 20 литров спиртосодержащую продукции.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, в Абзелиловском районе в одном из домовладений сотрудники полиции выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции. В ходе осмотра изъято десять литров незаконного алкосодержащего товара. В отношении 44-летней владелицы дома составлен административный протокол по статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 14.2 "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".

Вся изъятая алкогольная продукция  направлена на экспертизу.


Автор: Булат Насыров
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